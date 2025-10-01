Стали известны условия нового контракта между Кумингой и «Голден Стэйт» — Чарания

Тяжёлый форвард Жонатан Куминга и «Голден Стэйт Уорриорз» достигли соглашения по поводу подписания нового контракта. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на странице в социальной сети X.

Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано на два года и общую сумму $ 48,5 млн. «В контракт заложена командная опция, позволяющая следующим летом расторгнуть соглашение и перезаключить его на новых условиях», — также добавил Чарания.

Примечательно, что на протяжении всего межсезонья стороны так и не смогли прийти к соглашению. Куминге сейчас 22 года, а предстоящий сезон НБА станет для него уже пятым. В прошлом сезоне форвард в среднем набирал 15,3 очка и совершал 4,6 подбора за 24,3 минуты на площадке.