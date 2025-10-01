Скидки
Брат Стефена Карри станет игроком «Голден Стэйт»

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» и защитник Сет Карри договорились о контракте на один сезон. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X.

Примечательно, что 35‑летний Сет — младший брат звёздного разыгрывающего Стефена Карри, который также играет за «Голден Стэйт».

Прошлый сезон Сет, в свою очередь, провёл в «Шарлотт Хорнетс», где в среднем набирал 6,5 очка и делал 1,7 подбора за 15,6 минуты на площадке. Более того, Сет также известен своим трёхочковым броском.

