Чарания обозначил планы «Голден Стэйт» по Куминге после подписания контракта

Североамериканский журналист и инсайдер Шэмс Чарания в своём материале на спортивном сайте ESPN рассказал, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» намерено обменять тяжёлого форварда Жонатана Кумингу во время сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после подписания с ним контракта.

«Накануне дедлайна по квалификационным предложениям Куминга выбрал двухлетний контракт вместо трёхлетнего на $ 75 млн, чтобы сохранить больший контроль над своим ближайшим будущим в «Уорриорз».

В переговорах клуб не отходил от своей позиции по командным опциям. Теперь обе стороны понимают, что с середины января, когда Кумингу разрешат обмен, вероятность рассмотрения трейдов высока. По условиям соглашения он отказался от права блокировать обмен», — сказано в статье.