Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарания обозначил планы «Голден Стэйт» по Куминге после подписания контракта

Чарания обозначил планы «Голден Стэйт» по Куминге после подписания контракта
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер Шэмс Чарания в своём материале на спортивном сайте ESPN рассказал, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» намерено обменять тяжёлого форварда Жонатана Кумингу во время сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после подписания с ним контракта.

«Накануне дедлайна по квалификационным предложениям Куминга выбрал двухлетний контракт вместо трёхлетнего на $ 75 млн, чтобы сохранить больший контроль над своим ближайшим будущим в «Уорриорз».

В переговорах клуб не отходил от своей позиции по командным опциям. Теперь обе стороны понимают, что с середины января, когда Кумингу разрешат обмен, вероятность рассмотрения трейдов высока. По условиям соглашения он отказался от права блокировать обмен», — сказано в статье.

Сейчас читают:
Стали известны условия нового контракта между Кумингой и «Голден Стэйт» — Чарания
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android