Егор Дёмин провёл мастер-класс для юных баскетболистов

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин посетил детский тренировочный лагерь и вместе с одноклубником Теренсом Мэнном провёл мастер‑класс для юных спортсменов. «Бруклин» опубликовал соответствующие фотографии в своих социальных сетях.

Егор Дёмин Фото: Социальные сети «Бруклин Нетс»

Отметим, что предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) станет для Дёмина дебютным, а на драфте‑2025 он установил национальный рекорд, будучи выбранным под общим восьмым номером. Ранее сообщалось о травме Егора — и издание «Чемпионат» подготовило подробный разбор этой ситуации.

«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым: