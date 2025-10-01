Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Цедевита Олимпия Любляна — Манреза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывший игрок НБА ушёл из жизни в 53 года

Бывший игрок НБА ушёл из жизни в 53 года
Комментарии

На 54-м году жизни умер бывший баскетболист Лоуренс Мотен, сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В течение трёх десятилетий он оставался рекордсменом Сиракьюсского университета по набранным очкам — 2334.

Получивший прозвище «Поэзия в движении», Мотен выступал за «Сиракьюс Оранж» в 1991–1995 годах, и его результат до сих пор не превзойдён в истории вуза. На драфте НБА 1995 года его выбрали «Ванкувер Гриззлиз», где он провёл два сезона, после чего выступал за «Вашингтон Уизардс».

Завершив профессиональную карьеру, Мотен занялся тренерской работой, а в последние годы был генеральным менеджером в академии Digital Pioneers. Причина смерти не раскрывается. У спортсмена остались жена и две дочери.

Сейчас читают:
Джерри Уэст — главный неудачник? Всего 7 очков — и он был бы четырёхкратным чемпионом НБА
Джерри Уэст — главный неудачник? Всего 7 очков — и он был бы четырёхкратным чемпионом НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android