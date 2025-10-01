Бывший игрок НБА ушёл из жизни в 53 года

На 54-м году жизни умер бывший баскетболист Лоуренс Мотен, сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В течение трёх десятилетий он оставался рекордсменом Сиракьюсского университета по набранным очкам — 2334.

Получивший прозвище «Поэзия в движении», Мотен выступал за «Сиракьюс Оранж» в 1991–1995 годах, и его результат до сих пор не превзойдён в истории вуза. На драфте НБА 1995 года его выбрали «Ванкувер Гриззлиз», где он провёл два сезона, после чего выступал за «Вашингтон Уизардс».

Завершив профессиональную карьеру, Мотен занялся тренерской работой, а в последние годы был генеральным менеджером в академии Digital Pioneers. Причина смерти не раскрывается. У спортсмена остались жена и две дочери.