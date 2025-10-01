Владимир Гомельский оценил перспективы «Голден Стэйт» в новом сезоне НБА

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о перспективах «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— «Голден Стэйт» завершил межсезонье, подписав 39-летнего центрового и переподписав ролевиков. Как вы оцениваете работу менеджмента клуба и какие перспективы у команды в наступающем сезоне?

— Как и в прошлом сезоне: «Голден Стэйт» выйдет в плей-офф, но дальше первого круга не пройдёт, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

