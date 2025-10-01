Стив Керр прокомментировал своё будущее в «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу нового контракта с калифорнийским клубом. Отметим, что действующий контракт 60-летнего специалиста истекает после сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Думаю, и для клуба, и для меня разумно дождаться конца года и посмотреть на результат.

Надеюсь, это позволит вернуться к этому разговору и продолжить сотрудничество — было бы замечательно. В течение сезона переговоров не ожидаю и вовсе об этом не переживаю. Считаю, что всем будет лучше просто подождать», — приводит слова Керра ESPN.

