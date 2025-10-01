Скидки
Цедевита Олимпия Любляна — Манреза. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Леброн Джеймс начал подготовку к рекордному сезону НБА. Названы детали

Леброн Джеймс начал подготовку к рекордному сезону НБА. Названы детали
Звёздный лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс готовится к сезону‑2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по индивидуальной программе. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, 40‑летний игрок со вторника находится на базе «Лейкерс», однако тренируется с ограничениями. Окружение баскетболиста попросило тренерский штаб предельно аккуратно подвести его к старту чемпионата, который станет для Джеймса 23‑м в лиге — рекордным.

Отметим, что во время плей‑офф-2025 Леброн получил растяжение крестообразных связок левого колена. В июне он признавался, что размышляет о завершении карьеры, но без конкретных сроков и намерен провести как минимум ещё один сезон.

