В «Майами» высказались о будущем российского центрового Голдина перед сезоном НБА

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался о 24-летнем российском центровом Владиславе Голдине в преддверии сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Он провёл по-настоящему удачное лето. Его игра может показаться не самой яркой, но в ней неизменно ощущаются сила, упорство и дисциплина. Со временем он будет всё глубже понимать тонкости НБА. Для себя Влад способен выработать вполне конкретную и значимую роль в команде», — заявил Споэльстра в рамках медиадня «Майами».

Примечательно, что на прошедшем драфте НБА Голдин остался без выбора, однако впоследствии подписал с «Хит» двустороннее соглашение, позволяющее ему выступать как за основную команду, так и за фарм-клуб «Майами» в G-лиге.