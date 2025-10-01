В Париже суд решит вопрос об экстрадиции российского баскетболиста Касаткина в США

Сегодня, 1 октября, Парижский суд рассмотрит запрос об экстрадиции 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции в июне, в США по обвинению в киберпреступлениях. Заседание начнётся в 14:00 по местному времени (15:00 мск).

Согласно ордеру на экстрадицию, переданному США и процитированному судьёй, в Америке Касаткину грозит до пяти лет лишения свободы за компьютерное мошенничество и до 20 лет — за электронное мошенничество.

Напомним, на заседании 10 сентября следственный судья официально поинтересовался у спортсмена, согласен ли он на экстрадицию. Касаткин ответил отказом, и теперь решение о его выдаче американским властям должен принять суд.