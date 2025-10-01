Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Париже суд решит вопрос об экстрадиции российского баскетболиста Касаткина в США

В Париже суд решит вопрос об экстрадиции российского баскетболиста Касаткина в США
Комментарии

Сегодня, 1 октября, Парижский суд рассмотрит запрос об экстрадиции 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции в июне, в США по обвинению в киберпреступлениях. Заседание начнётся в 14:00 по местному времени (15:00 мск).

Согласно ордеру на экстрадицию, переданному США и процитированному судьёй, в Америке Касаткину грозит до пяти лет лишения свободы за компьютерное мошенничество и до 20 лет — за электронное мошенничество.

Напомним, на заседании 10 сентября следственный судья официально поинтересовался у спортсмена, согласен ли он на экстрадицию. Касаткин ответил отказом, и теперь решение о его выдаче американским властям должен принять суд.

Следить за развитием событий:
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: сегодня решится его судьба. LIVE
Live
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: сегодня решится его судьба. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android