Единая лига: расписание матчей на 1 октября

Сегодня, 1 октября, запланирован игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Любители баскетбола смогут увидеть два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Единая лига. Расписание на 1 октября:
19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Бетсити Парма»;
19:30 мск. «Зенит» — «Автодор».
По регламенту, клубы проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.
По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА.