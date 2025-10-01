Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 1 октября

Единая лига: расписание матчей на 1 октября
Комментарии

Сегодня, 1 октября, запланирован игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Любители баскетбола смогут увидеть два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 1 октября:

19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Бетсити Парма»;
19:30 мск. «Зенит» — «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Бетсити Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По регламенту, клубы проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.

По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: сегодня решится его судьба. LIVE
Live
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: сегодня решится его судьба. LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android