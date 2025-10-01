Единая лига: расписание матчей на 1 октября

Сегодня, 1 октября, запланирован игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Любители баскетбола смогут увидеть два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 1 октября:

19:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Бетсити Парма»;

19:30 мск. «Зенит» — «Автодор».

По регламенту, клубы проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.

По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА.

