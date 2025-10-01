Евролига: расписание матчей на 1 октября
Поделиться
Сегодня, 1 октября, продолжится 1-й тур нового сезона Евролиги. Болельщики смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Евролига. Расписание матчей регулярного чемпионата на 1 октября:
20:30 мск. «Монако» — «Жальгирис»;
20:45 мск. «Фенербахче» — «Париж»;
21:00 мск. АСВЕЛ — «Валенсия».
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, действующим чемпионом Евролиги является турецкий «Фенербахче», обыгравший в финале сезона-2024/2025 «Монако» (81:70). Третье место занял греческий «Олимпиакос». Во встрече за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба — «Панатинаикоса» (97:93).
Комментарии
- 1 октября 2025
-
10:54
-
10:30
-
10:23
-
10:00
-
09:30
-
08:54
-
07:43
-
07:28
-
07:21
-
07:13
-
06:31
-
06:08
-
05:42
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
03:30
-
00:21
-
00:15
-
00:15
-
00:10
- 30 сентября 2025
-
23:49
-
23:36
-
23:32
-
23:13
-
22:58
-
22:42
-
22:24
-
22:10
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:11
-
21:00
-
20:15