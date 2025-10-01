Скидки
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 1 октября

Евролига: расписание матчей на 1 октября
Комментарии

Сегодня, 1 октября, продолжится 1-й тур нового сезона Евролиги. Болельщики смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей регулярного чемпионата на 1 октября:

20:30 мск. «Монако» — «Жальгирис»;
20:45 мск. «Фенербахче» — «Париж»;
21:00 мск. АСВЕЛ — «Валенсия».

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является турецкий «Фенербахче», обыгравший в финале сезона-2024/2025 «Монако» (81:70). Третье место занял греческий «Олимпиакос». Во встрече за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба — «Панатинаикоса» (97:93).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
