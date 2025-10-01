Евролига: расписание матчей на 1 октября

Сегодня, 1 октября, продолжится 1-й тур нового сезона Евролиги. Болельщики смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей регулярного чемпионата на 1 октября:

20:30 мск. «Монако» — «Жальгирис»;

20:45 мск. «Фенербахче» — «Париж»;

21:00 мск. АСВЕЛ — «Валенсия».

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является турецкий «Фенербахче», обыгравший в финале сезона-2024/2025 «Монако» (81:70). Третье место занял греческий «Олимпиакос». Во встрече за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба — «Панатинаикоса» (97:93).

