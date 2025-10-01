Еврокубок: расписание матчей на 1 октября
Сегодня, 1 октября, состоится игровой день сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности пройдут пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Еврокубок. Расписание матчей на 1 октября:
19:00 мск. «Лиеткабелис» — «Бешикташ»;
19:00 мск. «У-БТ» — «Бахчешехир»;
19:30 мск. «Цедевита-Олимпия» — «Манреса»;
19:30 мск. «Паниониос» — «Хемниц 99»;
21:00 мск. «Тренто» — «Бурк».
Еврокубок . Группа B. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 19:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Не начался
Бахчешехир
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Не начался
Манреза
Манреза, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Паниониос
Афины, Греция
Не начался
Хемниц 99
Хемниц, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Тренто
Тренто, Италия
Не начался
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским клубом «Гран Канария» и победил в двух матчах.
