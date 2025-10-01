Сегодня, 1 октября, состоится игровой день сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности пройдут пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей на 1 октября:

19:00 мск. «Лиеткабелис» — «Бешикташ»;

19:00 мск. «У-БТ» — «Бахчешехир»;

19:30 мск. «Цедевита-Олимпия» — «Манреса»;

19:30 мск. «Паниониос» — «Хемниц 99»;

21:00 мск. «Тренто» — «Бурк».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским клубом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

