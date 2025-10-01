Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Баскетбол

«Большая честь стать следующим». Дёмин — о российских игроках в «Бруклине»

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о том, что будет одним из многих игроков из нашей страны, игравших за клуб из Нью-Йорка в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В составе «Бруклин Нетс» играло немало российских баскетболистов, и для меня большая честь стать следующим в этом списке», — сказал Дёмин в видео на официальном канале «Бруклин Нетс» в YouTube.

Напомним, за клуб из Нью-Йорка в своё время выступали Андрей Кириленко, Тимофей Мозгов, Сергей Карасёв. Миллиардер Михаил Прохоров купил «Бруклин» в 2009 году, впоследствии продав команду китайцу Джозефу Цаю в 2019-м.

