Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В США оценили шансы новичка «Бруклина» Егора Дёмина начать сезон НБА в стартовом составе

В США оценили шансы новичка «Бруклина» Егора Дёмина начать сезон НБА в стартовом составе
,
Аудио-версия:
Комментарии

Обозреватель Sports Illustrated Колин Симмонс поделился мыслями о потенциале «Бруклин Нетс» в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По мнению аналитика, россиянин Егор Дёмин получит шанс начать сезон в стартовом составе.

«Хватит ли в атаке места и возможностей для Кэма Томаса и Майкла Портера-младшего? Томас недавно подписал квалификационное предложение на $ 6 млн, а контракт Портера-младшего действует до межсезонья-2027; в этом сезоне он заработает $ 38,3 млн. «Нетс» предстоит решить, вписываются ли их опытные скореры в долгосрочную стратегию клуба.

Стартовый состав пока не высечен на камне, но логично ожидать, что Томас и Портер-младший займут два места в основе. Ник Клэкстон, как и обычно, должен закрывать переднюю линию. Остаются две позиции, за которые поборются и между собой будут ротироваться несколько игроков. Егор Дёмин выбран под восьмым номером драфта, и с учётом курса «Бруклина» на перестройку ему, вероятно, дадут шанс начать в старте. В течение сезона через первую пятёрку, скорее всего, пройдёт немало «вингов».

Но почему тогда распределение бросков для главных бомбардиров «Нетс» остаётся под вопросом? На бумаге Томас и Портер-младший должны получить наибольший объём возможностей в карьере как, безусловно, лучшие скореры команды. Однако тренерский штаб и менеджмент могут предпочесть, чтобы мяч чаще оказывался у молодых — ради их развития.

Нолан Траоре, Бен Сараф и Дёмин, по всей видимости, получат бразды правления в атаке и шанс вести игру, что может сократить объём бросков для других. С другой стороны, приток плеймейкинга в «Бруклине» вполне способен обеспечить Томасу и Портеру-младшему желанный объём атак.

Проблема в том, что не только новичкам нужны касания для прогресса. В нынешнем составе 12 игроков младше 25 лет, и «Нетс» придётся искать баланс между развитием молодёжи и сохранением удовлетворённости таких исполнителей, как Томас и Портер-младший», — сказано в материале обозревателя.

Сейчас читают:
У Егора Дёмина травма перед стартом сезона НБА. Насколько всё плохо и стоит ли переживать?
У Егора Дёмина травма перед стартом сезона НБА. Насколько всё плохо и стоит ли переживать?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android