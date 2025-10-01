В США оценили шансы новичка «Бруклина» Егора Дёмина начать сезон НБА в стартовом составе

Обозреватель Sports Illustrated Колин Симмонс поделился мыслями о потенциале «Бруклин Нетс» в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По мнению аналитика, россиянин Егор Дёмин получит шанс начать сезон в стартовом составе.

«Хватит ли в атаке места и возможностей для Кэма Томаса и Майкла Портера-младшего? Томас недавно подписал квалификационное предложение на $ 6 млн, а контракт Портера-младшего действует до межсезонья-2027; в этом сезоне он заработает $ 38,3 млн. «Нетс» предстоит решить, вписываются ли их опытные скореры в долгосрочную стратегию клуба.

Стартовый состав пока не высечен на камне, но логично ожидать, что Томас и Портер-младший займут два места в основе. Ник Клэкстон, как и обычно, должен закрывать переднюю линию. Остаются две позиции, за которые поборются и между собой будут ротироваться несколько игроков. Егор Дёмин выбран под восьмым номером драфта, и с учётом курса «Бруклина» на перестройку ему, вероятно, дадут шанс начать в старте. В течение сезона через первую пятёрку, скорее всего, пройдёт немало «вингов».

Но почему тогда распределение бросков для главных бомбардиров «Нетс» остаётся под вопросом? На бумаге Томас и Портер-младший должны получить наибольший объём возможностей в карьере как, безусловно, лучшие скореры команды. Однако тренерский штаб и менеджмент могут предпочесть, чтобы мяч чаще оказывался у молодых — ради их развития.

Нолан Траоре, Бен Сараф и Дёмин, по всей видимости, получат бразды правления в атаке и шанс вести игру, что может сократить объём бросков для других. С другой стороны, приток плеймейкинга в «Бруклине» вполне способен обеспечить Томасу и Портеру-младшему желанный объём атак.

Проблема в том, что не только новичкам нужны касания для прогресса. В нынешнем составе 12 игроков младше 25 лет, и «Нетс» придётся искать баланс между развитием молодёжи и сохранением удовлетворённости таких исполнителей, как Томас и Портер-младший», — сказано в материале обозревателя.

