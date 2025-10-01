Егор Дёмин обратился к новичкам «Нетс»: время сражаться за что-то большее

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, как его партнёры по команде готовятся к предстоящему сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Ноа [Клауни] выглядит настоящим мужчиной, и он проделал огромную работу. То же самое — Джейлен [Уилсон], Тайриз [Мартин]. Можно перечислять дальше: ребята вложили в работу себя. А теперь начинается реальность — время сражаться и бороться за что-то большее», — сказал Дёмин в видео на официальном канале «Бруклин Нетс» в YouTube.

Напомним, Дёмин был выбран под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. 19-летний Егор стал самым высоким пиком в истории российского баскетбола.