АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

40-летний Леброн Джеймс — о своём возрасте: как вино — чем старше, тем лучше

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о возрасте и жизненной энергии, которую ему дарит семья. В настоящий момент спортсмену 40 лет.

«Я нахожусь среди молодых людей. У меня есть 10-летняя дочь, которая бегает по дому целый день… каждый день. Есть 18-летний сын, который танцует с мамой и сестрой. Рядом со мой 20-летний сын (Бронни), скоро ему 21… Как я могу не чувствовать себя молодым?

Я выгляжу хорошо и отношусь к своему возрасту как к вину: чем старше, тем лучше. Чувствую себя отлично. Сплю хорошо, думаю», — сказал Леброн на пресс-конференции.

