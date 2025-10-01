Владимир Гомельский ответил, какие игроки должны вызываться в сборную

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу критериев для вызова игроков в национальную команду. По мнению специалиста, в сборную должны вызываться сильнейшие баскетболисты.

— Ваш отец брал в команду действительно самых сильных баскетболистов, независимо от клубных пристрастий или личных предпочтений. В отличие от других тренеров, которые иногда, да и тянули своих.

— В сборной команде должны играть сильнейшие. Это правильно и честно. Да, конкуренция за место в сборной высока. Но и место это является честью для любого спортсмена, — написал Гомельский.

