Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Представлена актуальная информация по травмированному игроку «Бруклина» Егору Дёмину

Представлена актуальная информация по травмированному игроку «Бруклина» Егору Дёмину
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин провёл бесконтактную работу на тренировке. Об этом информирует Clutch Points. Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес сообщил, что у команды есть план относительно процесса восстановления Дёмина, и она его придерживается.

Напомним, Егор получил травму во время Летней лиги НБА. Сообщалось, что у спортсмена диагностировали разрыв подошвенной фасции.

Егор стал четвёртым россиянином в истории «Бруклин Нетс». Ранее за «Бруклин» выступали Сергей Карасёв, Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов. В NCAA, где Егор выступал в прошлом сезоне, в среднем он проводил 28 минут на паркете, набирая 10,6 очка, делая 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.

Сейчас читают:
У Егора Дёмина травма перед стартом сезона НБА. Насколько всё плохо и стоит ли переживать?
У Егора Дёмина травма перед стартом сезона НБА. Насколько всё плохо и стоит ли переживать?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android