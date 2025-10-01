Представлена актуальная информация по травмированному игроку «Бруклина» Егору Дёмину

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин провёл бесконтактную работу на тренировке. Об этом информирует Clutch Points. Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес сообщил, что у команды есть план относительно процесса восстановления Дёмина, и она его придерживается.

Напомним, Егор получил травму во время Летней лиги НБА. Сообщалось, что у спортсмена диагностировали разрыв подошвенной фасции.

Егор стал четвёртым россиянином в истории «Бруклин Нетс». Ранее за «Бруклин» выступали Сергей Карасёв, Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов. В NCAA, где Егор выступал в прошлом сезоне, в среднем он проводил 28 минут на паркете, набирая 10,6 очка, делая 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.

