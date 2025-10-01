Скидки
Главная Баскетбол Новости

Видео: Леброн в прямом эфире подстриг дреды стримера Kai Cenat и надел один себе на голову

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс провёл эфир со стримером Kai Cenat. В один из моментов именитый спортсмен аккуратно подстриг дреды стримера, а затем надел один из них себе на голову, что вызвало бурю эмоций у зрителей.

Леброн в прямом эфире подстриг дреды стримера Kai Cenat:

Многие зрители отметили в комментариях непринуждённую манеру Леброна, похвалив его за готовность участвовать в подобных мероприятиях.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

