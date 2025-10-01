Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Владимир Гомельский оценил американского новичка УНИКСа Маркуса Бингэма

Владимир Гомельский оценил американского новичка УНИКСа Маркуса Бингэма
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу новичка УНИКСа Маркуса Бингэма. 25-летний американский центровой присоединился к казанскому клубу в июле этого года.

«Хороший центровой! Мне нравится селекционная работа УНИКСа», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В прошлом сезоне Бингэм выступал за «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В минувшем розыгрыше Еврокубка спортсмен в девяти матчах в среднем набирал 4,3 очка, совершал 1,8 подбора и делал 1,1 блок-шота. В 1-м туре нынешнего сезона Единой лиги ВТБ в матче с «Бетсити Пармой» он набрал 27 очков.

Комментарии
