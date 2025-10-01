Видео: Леброн Джеймс во время стрима не впечатлил качеством бросков

40-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс допустил несколько промахов во время эфира со стримером Kai Cenat. В один из моментов ветеран калифорнийского клуба вышел на площадку, где поупражнялся в трёхочковых бросках. В результате Джеймс реализовал лишь 2 «трёшки» из 13.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:

В сезоне-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Ранее Леброн в прямом эфире подстриг дреды стримера Kai Cenat.