Стала известна точная прибавка в весе лидера «Лейкерс» Луки Дончича за один год

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прибавил в весе за один год. Это следует из заявочных листов на тренировочный лагерь, скриншотами которых поделился пользователь MilroeToJSN в социальных сетях.

В заявке калифорнийского клуба указано, что вес Луки составляет 244 фунта (примерно 110,6 кг). В сентябре прошлого года, когда Дончич выступал за «Даллас Маверикс», в заявочном листе техасского клуба значилось, что его вес составляет 230 фунтов (около 104,3 кг).

Отметим также, что в феврале 2025 года после обмена Дончича в «Лейкерс» в СМИ сообщалось, что вес словенца достигал 270 фунтов (около 122,5 кг).

