АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Инсайдер раскрыл планы «Лейкерс» в отношении Леброна Джеймса в новом сезоне НБА

Североамериканский журналист и инсайдер Дейв Макменамин сообщил подробности относительно намерений «Лос-Анджелес Лейкерс» в отношении 40-летнего ветерана команды Леброна Джеймса в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мне сообщили, что лагерь Леброна обсудил с «Лейкерс» ситуацию. В команде сказали следующее: «Будем чрезмерно осторожны». Им важна долгосрочная перспектива. Если клуб собирается бороться за чемпионство, им нужен Леброн в лучшей форме с апреля по июнь», — сказал Макменамин в эфире ESPN.

В конце декабря Леброну исполнится 41 год.

Леброн в прямом эфире подстриг дреды стримера Kai Cenat:

