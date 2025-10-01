Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет.
21:00 Мск
Леброн Джеймс высказался о подготовке к новому сезону НБА

Леброн Джеймс высказался о подготовке к новому сезону НБА
Звёздный лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о подготовке к новому сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Привести организм близко к 100% всегда вызов. Необходимо выходить на площадку и постоянно показывать высокий уровень. Я тренировался на протяжении всего межсезонья. Но моё присутствие будет также важно: даже когда я не на площадке, я должен быть в полной синхронизации с тем, что делает команда, чтобы постоянно понимать, что происходит», — сказал Леброн в эфире ESPN.

В прошлом сезоне НБА Леброн в регулярке в среднем за матч набирал 24,4 очка, делал 7,8 подбора и отдавал 8,2 передачи, реализуя 51,3% бросков с игры и 37,6% трёхочковых.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:

