АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский оценил перспективы «Дубая» в Евролиге

Владимир Гомельский оценил перспективы «Дубая» в Евролиге
Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перспектив дебютанта Евролиги «Дубая».

«Дубай» на Суперкубке Единой лиги ВТБ не произвёл сильного впечатления. Думаю, что «Дубай» по своему составу может побороться за плей-офф», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, вчера, 30 сентября, «Дубай» сыграл дебютный матч в Евролиге. Команда из ОАЭ встречались с белградским «Партизаном» и победила со счётом 89:76.

Ранее Гомельский ответил на вопрос по поводу американского новичка казанского УНИКСа Маркуса Бингэма.

