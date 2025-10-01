«Надеюсь проработать вместе с ним до конца моей карьеры». Дончич — о Редике

26-летний разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич отреагировал на продление контракта калифорнийской команды с Джей Джей Редиком, который сохранил за собой место главного тренера в составе «озёрников».

«Стабильность — это хорошо. Надеюсь, мы сможем проработать вместе до конца моей карьеры. Мне нравится Джей Джей в качестве моего тренера. Он скажет тебе, если ты сделал что-то не так, скажет, если сделал что-то хорошо. Классный подход к игре. Всё отлично», — сказал Дончич на пресс-конференции команды.

Напомним, о заключении соглашения Редика с клубом стало известно 26 сентября. Сумма контракта не разглашается.