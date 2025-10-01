Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Надеюсь проработать вместе с ним до конца моей карьеры». Дончич — о Редике

«Надеюсь проработать вместе с ним до конца моей карьеры». Дончич — о Редике
Комментарии

26-летний разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич отреагировал на продление контракта калифорнийской команды с Джей Джей Редиком, который сохранил за собой место главного тренера в составе «озёрников».

«Стабильность — это хорошо. Надеюсь, мы сможем проработать вместе до конца моей карьеры. Мне нравится Джей Джей в качестве моего тренера. Он скажет тебе, если ты сделал что-то не так, скажет, если сделал что-то хорошо. Классный подход к игре. Всё отлично», — сказал Дончич на пресс-конференции команды.

Напомним, о заключении соглашения Редика с клубом стало известно 26 сентября. Сумма контракта не разглашается.

Сейчас читают:
«Лейкерс» продлили контракт с главным тренером Джей Джей Редиком
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android