Кайри Ирвинг объяснил, когда примет решение о завершении профессиональной карьеры

33-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также разыгрывающий защитник и лидер техасского клуба «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг высказался насчёт завершения профессиональной карьеры.

«Я знаю, что наступит момент, когда посмотрю на себя в зеркало и буду честен… Это произойдёт через несколько лет — я пытаюсь превзойти некоторых из своих предшественников и то, сколько продолжалась их карьера в лиге, будь то 18, 19 или 20 лет», — сказал Ирвинг во время пресс-конференции.

Кайри выступает на профессиональном уровне с 2011 года. Является девятикратным участником Матча всех звёзд и чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.