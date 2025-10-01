Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Адвокат Касаткина сообщил, когда состоится следующее слушание насчёт освобождения Даниила

Аудио-версия:
Фредерик Бело, являющийся адвокатом российского баскетболиста Даниила Касаткина, арестованного во Франции по подозрению в причастности к деятельности хакерской сети, сообщил, что следующее слушание насчёт освобождения его клиента под судебный надзор состоится 8 октября.

«Я только что подал официальный запрос на его освобождение под судебный надзор. Слушание состоится в следующую среду», — сказал Бело журналистам после заседания суда.

Фредерик также отметил, что, продолжая удерживать Даниила в тюрьме, власти Франции нарушают законодательство, поскольку срок подачи всех документов для экстрадиции Касаткина в США уже истёк.

Ранее сообщалось, что в США российскому баскетболисту грозит до пяти лет лишения свободы за компьютерное мошенничество и до 20 лет — за электронное мошенничество.

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Игрока подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

