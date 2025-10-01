Адвокат баскетболиста Касаткина заявил о незаконности продления ареста игрока

Фредерик Бело, являющийся адвокатом российского баскетболиста Даниила Касаткина, арестованного во Франции по подозрению в причастности к деятельности хакерской сети, заявил о незаконности продления ареста игрока.

«В отсутствие процессуальных документов по истечении вышеуказанного срока… экстрадиционное заключение под стражу должно быть прекращено… Получение дополнительных документов… в поддержку запроса об экстрадиции… срока в 60 дней, не может повлечь за собой сохранение мер, принятых в отношении разыскиваемого лица», — приводит слова Фредерика Бело ТАСС.

Ранее сообщалось, что в США российскому баскетболисту грозит до пяти лет лишения свободы за компьютерное мошенничество и до 20 лет — за электронное мошенничество.

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Игрока подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.