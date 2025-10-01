Юдин рассказал, на что делает упор «Локомотив-Кубань» в подготовке к матчу с «Енисеем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин поделился ожиданиями от предстоящего матча своих подопечных в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 октября 2025, четверг. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Енисей Красноярск

«Енисей» в последние годы показывает, что они очень крепкая команда. Не так давно они выступали вообще великолепно, попали в первую шестёрку. Для них это будет первая игра в чемпионате, наверняка они будут стараться показать свой лучший баскетбол. Поэтому мы настраиваемся на серьёзную игру, тем более после домашнего поражения.

Делаем упор в подготовке на защиту. В матче с «Енисеем» команда должна показать в первую очередь хорошую и дисциплинированную защиту. Именно это я бы хотел видеть во время предстоящей игры», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.