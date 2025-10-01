Скидки
Баскетбол Новости

В посольстве РФ в Париже добиваются продления визы невесте задержанного Даниила Касаткина

В посольстве РФ в Париже добиваются продления визы невесте задержанного Даниила Касаткина
Аудио-версия:
Глава консульского отдела посольства РФ в Париже Алексей Попов сообщил, что в данный момент российские дипломаты добиваются продления визы для Анны, которая является невестой задержанного во Франции баскетболиста Даниила Касаткина.

«Она отбыла здесь весь этот срок, при этом имея возможность посещения только в последние две недели. А если ты весь этот срок пробыл, то придётся подождать, прежде чем снова заезжать, в этом и есть проблема. Мы будем пытаться уговорить французские власти пойти на исключение в её отношении, но, пойдут они или нет, пока сложно сказать. [Решение этого вопроса] зависит уже от генконсульства и от каких-то решений здесь, в Париже.

Мы находимся с ним [Даниилом] в контакте, у двоих наших сотрудников есть разрешение на посещение, оказываем ему возможное содействие», — приводит слова Попова портал «РИА Новости».

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Игрока подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

