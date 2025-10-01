«Пари НН» в домашнем матче ЕЛ победил «Парму» с преимуществом в четыре очка

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным клубом «Пари Нижний Новгород» и пермской командой «Бетсити Парма». Встреча завершилась со счётом 73:69 (18:21, 14:15, 22:15, 19:18) в пользу нижегородцев.

Наиболее результативным игроком в составе «Пари Нижний Новгород» стал российский лёгкий форвард Илья Платонов. Ему удалось набрать 18 очков, сделать шесть подборов, а также отдать одну передачу при двух потерях.

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал 25-летний американский разыгрывающий защитник Брендан Адамс. В ходе встречи он набрал 20 очков, сделал два подбора, отдал две передачи, а также совершил три перехвата.