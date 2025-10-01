Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пари Нижний Новгород» — «Бетсити Парма», результат матча 1 октября 2025, счет, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Пари НН» в домашнем матче ЕЛ победил «Парму» с преимуществом в четыре очка
Комментарии

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным клубом «Пари Нижний Новгород» и пермской командой «Бетсити Парма». Встреча завершилась со счётом 73:69 (18:21, 14:15, 22:15, 19:18) в пользу нижегородцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 69
Бетсити Парма
Пермский край
Пари Нижний Новгород: Гэтлинг, Лукач, Буринский, Вашингтон, Хоменко, Гришаев, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Зоткин
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

Наиболее результативным игроком в составе «Пари Нижний Новгород» стал российский лёгкий форвард Илья Платонов. Ему удалось набрать 18 очков, сделать шесть подборов, а также отдать одну передачу при двух потерях.

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал 25-летний американский разыгрывающий защитник Брендан Адамс. В ходе встречи он набрал 20 очков, сделал два подбора, отдал две передачи, а также совершил три перехвата.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Единая лига придумала новый турнир: всё, что известно на данный момент
Единая лига придумала новый турнир: всё, что известно на данный момент
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android