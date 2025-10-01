Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» обыграл «Автодор» в Единой лиге

«Зенит» обыграл «Автодор» в Единой лиге
Аудио-версия:
В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и саратовский «Автодор».

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 90:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
90 : 67
Автодор
Саратов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Яковлев

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алекс Пойтресс, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 10 передач. Столько же баллов на свой счёт записал Ливай Рэндольф, добавив к ним четыре подбора и три передачи.

В составе саратовчан 19 очков, четыре подбора и две передачи на свой счёт записал Терренс Эдвардс. Ещё 12 баллов на счету Душана Беслача.

По регламенту клубы проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.

По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА.

