«Зенит» обыграл «Автодор» в Единой лиге

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и саратовский «Автодор».

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 90:67.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алекс Пойтресс, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 10 передач. Столько же баллов на свой счёт записал Ливай Рэндольф, добавив к ним четыре подбора и три передачи.

В составе саратовчан 19 очков, четыре подбора и две передачи на свой счёт записал Терренс Эдвардс. Ещё 12 баллов на счету Душана Беслача.

По регламенту клубы проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.

По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА.