24 очка Майка Джеймса не помогли «Монако» обыграть «Жальгирис» в матче Евролиги

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Монако» и «Жальгирисом». Встреча завершилась со счётом 89:84 (27:20, 18:15, 22:25, 24:20) в пользу литовской команды.

Наиболее результативным игроком в составе «Жальгириса» стал 26-летний американский центровой Мозес Райт. Ему удалось набрать 21 очко, сделать шесть подборов, а также совершить один перехват при одной потере.

Самым результативным игроком в составе команды из Монако стал 35-летний американский разыгрывающий защитник Майк Джеймс. В ходе игры он набрал 24 очка, сделал три подбора, отдал пять передач и совершил один блок-шот.