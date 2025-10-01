Скидки
Монако — Жальгирис, результат матча 1 октября 2025, счет 84:89, Евролига – 2025/2026

24 очка Майка Джеймса не помогли «Монако» обыграть «Жальгирис» в матче Евролиги
Комментарии

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Монако» и «Жальгирисом». Встреча завершилась со счётом 89:84 (27:20, 18:15, 22:25, 24:20) в пользу литовской команды.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
84 : 89
Жальгирис
Каунас, Литва
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Калатес, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Sleva, Бирутис, Rubstavicius, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Наиболее результативным игроком в составе «Жальгириса» стал 26-летний американский центровой Мозес Райт. Ему удалось набрать 21 очко, сделать шесть подборов, а также совершить один перехват при одной потере.

Самым результативным игроком в составе команды из Монако стал 35-летний американский разыгрывающий защитник Майк Джеймс. В ходе игры он набрал 24 очка, сделал три подбора, отдал пять передач и совершил один блок-шот.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
