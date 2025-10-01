«Валенсия» победила АСВЕЛ в матче 1-го тура Евролиги

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги между АСВЕЛ и «Валенсией». Встреча завершилась со счётом 80:77 (19:18, 15:17, 26:25, 20:17) в пользу испанской команды.

Наиболее результативным игроком в составе «Валенсии» стал 30-летний итало-американский защитник Дариус Томпсон. Ему удалось набрать 15 очков, сделать два подбора, отдать три передачи, а также совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе французской команды стал 38-летний защитник Нандо де Коло. В ходе встречи французский баскетболист набрал 17 очков, сделал три подбора, а также отдал четыре передачи.