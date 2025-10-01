Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

АСВЕЛ — Валенсия, результат матча 1 октября 2025, счет 80:77, Евролига – 2025/2026

«Валенсия» победила АСВЕЛ в матче 1-го тура Евролиги
Комментарии

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги между АСВЕЛ и «Валенсией». Встреча завершилась со счётом 80:77 (19:18, 15:17, 26:25, 20:17) в пользу испанской команды.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
77 : 80
Валенсия
Валенсия, Испания
АСВЕЛ: Seljaas, Atamna, Харрисон, Ажинса, Масса, Джексон, де Коло, Лайти, Ндиайе, Watson Jr., Vautier, Траоре
Валенсия: Taylor, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Мур, Сако, Томпсон, Iroegbu, Костелло, Nogues, Сестина

Наиболее результативным игроком в составе «Валенсии» стал 30-летний итало-американский защитник Дариус Томпсон. Ему удалось набрать 15 очков, сделать два подбора, отдать три передачи, а также совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе французской команды стал 38-летний защитник Нандо де Коло. В ходе встречи французский баскетболист набрал 17 очков, сделал три подбора, а также отдал четыре передачи.

Календарь Евролиги на сезон=2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Материалы по теме
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android