Главная Баскетбол Новости

Фенербахче — Париж, результат матча 1 октября 2025, счет 96:77, Евролига – 2025/2026

«Фенербахче» обыграл «Париж» в Евролиге
Комментарии

В Стамбуле (Турция) состоялся матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Фенербахче» и «Париж» из одноимённого французского города. Встреча завершилась победой «Фенербахче» со счётом 96:77.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
96 : 77
Париж
Париж, Франция
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Колсон, Берч
Париж: Хифи, Кавалье, Robinson, Эррера, Dokossi, Faye, Морган, Бако, М'Бай, Уаттара, Хоммс, Уиллис

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Холл, набравший 22 очка, совершивший четыре подбора и отдавший две результативные передачи. 20 очков набрал Тэйлен Хортон-Такер, добавив к ним один подбор и две передачи. Ещё 10 очков на свой счёт записал Уэйд Болдуин.

В составе «Парижа» 23 очка, один подбор и две передачи на свой счёт записал Надир Хифи. 17 очков на свой счёт записал Джастин Робинсон.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
