«Фенербахче» обыграл «Париж» в Евролиге

В Стамбуле (Турция) состоялся матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Фенербахче» и «Париж» из одноимённого французского города. Встреча завершилась победой «Фенербахче» со счётом 96:77.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Холл, набравший 22 очка, совершивший четыре подбора и отдавший две результативные передачи. 20 очков набрал Тэйлен Хортон-Такер, добавив к ним один подбор и две передачи. Ещё 10 очков на свой счёт записал Уэйд Болдуин.

В составе «Парижа» 23 очка, один подбор и две передачи на свой счёт записал Надир Хифи. 17 очков на свой счёт записал Джастин Робинсон.