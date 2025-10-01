Евролига: результаты матчей 1 октября

Сегодня, 1 октября, продолжился 1-й тур нового сезона Евролиги. В этот день состоялось три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей регулярного чемпионата на 1 октября:

«Монако» — «Жальгирис» — 84:89;

«Фенербахче» — «Париж» — 96:77;

АСВЕЛ — «Валенсия» — 77:80.

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является турецкий «Фенербахче», обыгравший в финале сезона-2024/2025 «Монако» (81:70). Третье место занял греческий «Олимпиакос». Во встрече за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба — «Панатинаикоса» (97:93).