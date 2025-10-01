Скидки
Баскетбол

Евролига: результаты матчей 1 октября

Комментарии

Сегодня, 1 октября, продолжился 1-й тур нового сезона Евролиги. В этот день состоялось три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей регулярного чемпионата на 1 октября:

«Монако» — «Жальгирис» — 84:89;
«Фенербахче» — «Париж» — 96:77;
АСВЕЛ — «Валенсия» — 77:80.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
84 : 89
Жальгирис
Каунас, Литва
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Калатес, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Sleva, Бирутис, Rubstavicius, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
96 : 77
Париж
Париж, Франция
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Колсон, Берч
Париж: Хифи, Кавалье, Robinson, Эррера, Dokossi, Faye, Морган, Бако, М'Бай, Уаттара, Хоммс, Уиллис
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
77 : 80
Валенсия
Валенсия, Испания
АСВЕЛ: Seljaas, Atamna, Харрисон, Ажинса, Масса, Джексон, де Коло, Лайти, Ндиайе, Watson Jr., Vautier, Траоре
Валенсия: Taylor, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Мур, Сако, Томпсон, Iroegbu, Костелло, Nogues, Сестина

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является турецкий «Фенербахче», обыгравший в финале сезона-2024/2025 «Монако» (81:70). Третье место занял греческий «Олимпиакос». Во встрече за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба — «Панатинаикоса» (97:93).

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Комментарии
