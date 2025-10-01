Еврокубок: результаты матчей 1 октября
Поделиться
Сегодня, 1 октября, прошёл игровой день сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности состоялось пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Еврокубок. Результаты матчей на 1 октября:
«Лиеткабелис» — «Бешикташ» — 85:79;
«У-БТ» — «Бахчешехир» — 90:98;
«Цедевита-Олимпия» — «Манреса» — 76:69;
«Паниониос» — «Хемниц 99» — 89:86 ОТ;
«Тренто» — «Бурк» — 48:79.
Еврокубок . Группа B. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
85 : 79
Бешикташ
Стамбул, Турция
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 19:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
90 : 98
Бахчешехир
Стамбул, Турция
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Окончен
76 : 69
Манреза
Манреза, Испания
Еврокубок . Группа B. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Паниониос
Афины, Греция
Окончен
89 : 86
ОТ
Хемниц 99
Хемниц, Германия
Еврокубок . Группа B. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Тренто
Тренто, Италия
Окончен
48 : 79
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским клубом «Гран Канария» и победил в двух матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 октября 2025
-
00:06
- 1 октября 2025
-
23:26
-
23:22
-
23:22
-
23:05
-
22:57
-
22:35
-
22:24
-
21:19
-
20:50
-
20:15
-
19:08
-
18:49
-
18:41
-
18:39
-
18:23
-
17:36
-
17:30
-
16:57
-
16:28
-
16:04
-
15:28
-
14:57
-
14:19
-
14:05
-
13:20
-
12:57
-
12:48
-
12:35
-
12:06
-
11:28
-
11:07
-
10:54
-
10:30
-
10:23