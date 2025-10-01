Скидки
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок: результаты матчей 1 октября

Сегодня, 1 октября, прошёл игровой день сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности состоялось пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты матчей на 1 октября:

«Лиеткабелис» — «Бешикташ» — 85:79;
«У-БТ» — «Бахчешехир» — 90:98;
«Цедевита-Олимпия» — «Манреса» — 76:69;
«Паниониос» — «Хемниц 99» — 89:86 ОТ;
«Тренто» — «Бурк» — 48:79.

Еврокубок . Группа B. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
85 : 79
Бешикташ
Стамбул, Турция
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 19:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
90 : 98
Бахчешехир
Стамбул, Турция
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Окончен
76 : 69
Манреза
Манреза, Испания
Еврокубок . Группа B. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Паниониос
Афины, Греция
Окончен
89 : 86
ОТ
Хемниц 99
Хемниц, Германия
Еврокубок . Группа B. 1-й тур
01 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Тренто
Тренто, Италия
Окончен
48 : 79
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским клубом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

