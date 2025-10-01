Еврокубок: результаты матчей 1 октября

Сегодня, 1 октября, прошёл игровой день сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности состоялось пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты матчей на 1 октября:

«Лиеткабелис» — «Бешикташ» — 85:79;

«У-БТ» — «Бахчешехир» — 90:98;

«Цедевита-Олимпия» — «Манреса» — 76:69;

«Паниониос» — «Хемниц 99» — 89:86 ОТ;

«Тренто» — «Бурк» — 48:79.

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским клубом «Гран Канария» и победил в двух матчах.