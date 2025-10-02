Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 1 октября, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 1 октября
Комментарии

1 октября состоялся третий игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Любители баскетбола смогли увидеть два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 1 октября:

«Пари Нижний Новгород» — «Бетсити Парма» — 73:69;
«Зенит» — «Автодор» — 90:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 69
Бетсити Парма
Пермский край
Пари Нижний Новгород: Гэтлинг, Лукач, Буринский, Вашингтон, Хоменко, Гришаев, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Зоткин
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
90 : 67
Автодор
Саратов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Яковлев

По регламенту клубы проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.

По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android