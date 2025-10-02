Единая лига: результаты матчей 1 октября

1 октября состоялся третий игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Любители баскетбола смогли увидеть два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 1 октября:

«Пари Нижний Новгород» — «Бетсити Парма» — 73:69;

«Зенит» — «Автодор» — 90:67.

По регламенту клубы проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.

По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА.