Единая лига: результаты матчей 1 октября
1 октября состоялся третий игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Любители баскетбола смогли увидеть два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Единая лига. Результаты на 1 октября:
«Пари Нижний Новгород» — «Бетсити Парма» — 73:69;
«Зенит» — «Автодор» — 90:67.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 69
Бетсити Парма
Пермский край
Пари Нижний Новгород: Гэтлинг, Лукач, Буринский, Вашингтон, Хоменко, Гришаев, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Зоткин
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
90 : 67
Автодор
Саратов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Яковлев
По регламенту клубы проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде.
По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. Этап плей-ин в этом сезоне не запланирован. Действующим чемпионом является ЦСКА.
