«За 12 лет такого не припомню». Керр оценил состав «Голден Стэйт» перед новым сезоном НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о нынешнем составе команды, предположив, как изменится игра его подопечных в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы будем немного другими. Думаю, у нас получится лучше растягивать площадку, чем когда-либо с тех пор, как я здесь. За 12 лет, что я тренирую команду, такого распределения игроков я не припомню. Уже только это меняет некоторые вещи в нашей атаке.

Мы по-прежнему будем «Уорриорз». То же движение мяча, та же динамика игры, но теперь мы сможем лучше растягивать площадку. При этом игра пятого номера станет немного другой, а значит, и наш подход к некоторым вещам тоже изменится», – сказал Керр на пресс-конференции.

