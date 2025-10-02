Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«За 12 лет такого не припомню». Керр оценил состав «Голден Стэйт» перед новым сезоном НБА

«За 12 лет такого не припомню». Керр оценил состав «Голден Стэйт» перед новым сезоном НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о нынешнем составе команды, предположив, как изменится игра его подопечных в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы будем немного другими. Думаю, у нас получится лучше растягивать площадку, чем когда-либо с тех пор, как я здесь. За 12 лет, что я тренирую команду, такого распределения игроков я не припомню. Уже только это меняет некоторые вещи в нашей атаке.

Мы по-прежнему будем «Уорриорз». То же движение мяча, та же динамика игры, но теперь мы сможем лучше растягивать площадку. При этом игра пятого номера станет немного другой, а значит, и наш подход к некоторым вещам тоже изменится», – сказал Керр на пресс-конференции.

Материалы по теме
Стив Керр прокомментировал своё будущее в «Голден Стэйт»

Стефен Карри смазал несколько «трёшек» подряд в Китае:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android