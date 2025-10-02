Скидки
«Уверяю вас». Виктор Вембаньяма рассказал, какого прогресса добился минувшим летом

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, как тренировался минувшим летом.

«Мои тренировки этим летом были изнурительными. Уверяю вас, никто не тренировался так, как я этим летом. Это моё лучшее лето. Могу сказать, что прогресс просто невероятный. Я стал лучше контролировать себя, моя физическая форма стала заметно лучше, и это дорогого стоит. Это достижение мирового уровня. Думаю, даже среди профессиональных спортсменов найдётся немного тех, кто тренировался так же, как я», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

В прошлом сезоне НБА француз провёл 46 матчей в регулярном чемпионате, в среднем набирая 24,3 очка, 11,0 подбора, 3,7 передачи и 3,8 блокшота.

Вембаньяма попытался забить гол ударом через себя:

