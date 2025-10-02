Скидки
Дрэймонд Грин — после забавного вопроса: давай уходи, Леброн. Убирайся!

Дрэймонд Грин — после забавного вопроса: давай уходи, Леброн. Убирайся!
Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на вопрос по поводу игрока НБА, которому не стоит вести собственный подкаст.

«Игрок с подкастом, у которого его не должно быть? Это жёстко. Мой ответ — Брон. Как много у меня ещё будет возможностей подколоть его? Брон, давай, уходи. Брат, ты нам здесь не нужен. Убирайся из нашего пространства!» — сказал Грин в интервью 95.7 The Game в социальных сетях.

Напомним, Леброн ведёт подкаст Mind the Game, в котором обсуждает различные детали игры. У Грина также есть свой подкаст — The Draymond Green Show.

Леброн в прямом эфире подстриг дреды стримера Kai Cenat:

