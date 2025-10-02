Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Козин назвал причину тяжелой победы «Пари НН» над «Пармой» в Единой лиге

Сергей Козин назвал причину тяжелой победы «Пари НН» над «Пармой» в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал матч с пермской «Бетсити Парма» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором его команда одержала победу со счётом 73:69.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 69
Бетсити Парма
Пермский край
Пари Нижний Новгород: Гэтлинг, Лукач, Буринский, Вашингтон, Хоменко, Гришаев, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Зоткин
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

«Очень важная для нас победа. Мы ожидали очень тяжёлой игры, так и вышло. К сожалению, у нас не получилось провести предсезонную подготовку полным составом, у кого-то были простудные заболевания. Сейчас мы не показываем тот уровень баскетбола, который должны. И хорошо, что нам удалось переломить ход встречи.

Первую половину игры мы проигрывали. Ребята вышли с большим фокусом после перерыва. Сказался мандраж первой игры. Ребята молодцы, выдержали. Мы выиграли подбор на чужом щите, хотя у «Пармы» очень атлетичные игроки. Наверное, это был один из ключевых моментов игры», — цитирует Козина официальный телеграм-канал «Пари НН».

Сейчас читают:
Егору Рыжову сильно повезло. «Енисей» — идеальное место для его карьеры
Егору Рыжову сильно повезло. «Енисей» — идеальное место для его карьеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android