Сергей Козин назвал причину тяжелой победы «Пари НН» над «Пармой» в Единой лиге

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал матч с пермской «Бетсити Парма» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором его команда одержала победу со счётом 73:69.

«Очень важная для нас победа. Мы ожидали очень тяжёлой игры, так и вышло. К сожалению, у нас не получилось провести предсезонную подготовку полным составом, у кого-то были простудные заболевания. Сейчас мы не показываем тот уровень баскетбола, который должны. И хорошо, что нам удалось переломить ход встречи.

Первую половину игры мы проигрывали. Ребята вышли с большим фокусом после перерыва. Сказался мандраж первой игры. Ребята молодцы, выдержали. Мы выиграли подбор на чужом щите, хотя у «Пармы» очень атлетичные игроки. Наверное, это был один из ключевых моментов игры», — цитирует Козина официальный телеграм-канал «Пари НН».