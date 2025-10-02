Скидки
Воронцевич выделил главное преимущество обновлённого «Зенита»

Комментарии

Тяжёлый форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич высказался по поводу изменённого состава команды по итогам минувшего межсезонья Единой лиги ВТБ.

— Состав команды поменялся достаточно прилично. Как вам новая командная «химия»? Как вы чувствуете себя в этой команде?
— Да, «химия» потрясающая. Мы имеем огромный потенциал и, прежде всего, доверие тренеров. И понимаем, что сейчас, конечно, новый состав, новые игроки пришли, и мы, так скажем, обтираемся — всё ещё начало сезона. Но тем не менее есть куда стремиться. Понимаем, что мы сильны и индивидуально, и как команда.

И я думаю, что наше большое преимущество будет в том, как мы будем играть вместе. Мы стараемся, много чего получается, что-то, возможно, не очень, но тем не менее идём в правильном направлении, — приводит слова Воронцевича официальный сайт «Зенита».

Комментарии
