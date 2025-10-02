«Майами» продлил контракт с сербским баскетболистом. Общая сумма сделки — $ 62,4 млн

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлый форвард Никола Йович достигли соглашения по поводу продления контракта. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

По данным источника, сумма нового контракта составит $62,4 млн, срок — четыре года. Напомним, Йовича «Майами» выбрал под общим 27-м номером на драфте НБА 2022 года.

Отметим, что сейчас сербскому баскетболисту 22 года. В минувшем сезоне Никола провёл 46 матчей, в среднем набирая 10,7 очка, делая 3,9 подбора и 2,8 результативной передачи за 25,1 минуты на площадке.