Аренас объяснил, в какой момент Майкл Джордан стал лучшим баскетболистом в истории

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас высказался по поводу величия члена Зала славы баскетбола и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

«Люди часто не осознают, что свой знаменитый логотип Джордан получил уже в 1988‑м. Тогда убрали «крылья» и сказали: теперь это Jordan. Ту кампанию до сих пор считают, пожалуй, величайшим индивидуальным годом, какой только можно представить. Именно тогда он стал лучшим игроком в истории — без единого чемпионского перстня.

Перстни — это лишь то, чем сейчас любят размахивать: шесть штук. Главное — как он тогда в одиночку тащил то, что мы сегодня имеем. Соломиссия. И такие соломиссии статистикой не перебьёшь», — заявил Аренас в рамках подкаста Пола Джорджа.

