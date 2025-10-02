Инсайдер назвал игрока «Лейкерс», который будет претендовать на место в стартовом составе

Североамериканский журналист и инсайдер Энтони Ирвин в своём материал на ClutchPoints объяснил, почему тяжёлый форвард Руи Хатимура будет претендовать на место в стартовом составе «Лос-Анджелес Лейкерс» вместо новоиспечённого защитника Маркуса Смарта.

«Как верно подметил Хатимура, сыгранность действительно имеет значение. «Лейкерс» начнут сезон с более щадящим календарём и постараются набрать побольше побед на старте, чтобы удержаться повыше в турнирной таблице жестокого Запада.

Поскольку у четырёх предполагаемых игроков стартовой пятёрки уже есть взаимопонимание, в команде рассчитывают использовать это, чтобы помочь Эйтону быстрее освоиться и с первых минут давить соперников мощной атакой», — сказано в статье.