Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Воронцевич ответил, как «Зениту» удалось переломить ход игры с «Автодором»

Воронцевич ответил, как «Зениту» удалось переломить ход игры с «Автодором»
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич высказался по поводу выступления своей команды в победном матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», в котором его команда одержала победу со счётом 90:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
90 : 67
Автодор
Саратов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Яковлев

— Три с половиной четверти саратовцы были очень близки. Как вам удалось переломить ход игры?
— Прежде всего — командной игрой. И я думаю, что немножко волнение ушло во второй половине. Мы в первой вышли и, наверное, от большого желания хотели показать своим болельщикам, что мы — вот они, заряженные, что мы уже играли много игр в предсезонных турнирах с очень серьёзными командами и чувствуем друг друга. Но где-то открытые броски мазали.

Конечно, надо не сбрасывать со счетов и «Автодор»: ребята талантливые, молодые, бегут, активные, играют неплохо, ну и много забивали. А во второй половине мы стали на себя, так скажем, меньше брать, а играть в командный баскетбол. И прежде всего, конечно, от защиты и от быстрых прорывов, — цитирует Воронцевича официальный сайт «Зенита».

Сейчас читают:
Егору Рыжову сильно повезло. «Енисей» — идеальное место для его карьеры
Егору Рыжову сильно повезло. «Енисей» — идеальное место для его карьеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android