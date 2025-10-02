Воронцевич ответил, как «Зениту» удалось переломить ход игры с «Автодором»

Тяжёлый форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич высказался по поводу выступления своей команды в победном матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», в котором его команда одержала победу со счётом 90:67.

— Три с половиной четверти саратовцы были очень близки. Как вам удалось переломить ход игры?

— Прежде всего — командной игрой. И я думаю, что немножко волнение ушло во второй половине. Мы в первой вышли и, наверное, от большого желания хотели показать своим болельщикам, что мы — вот они, заряженные, что мы уже играли много игр в предсезонных турнирах с очень серьёзными командами и чувствуем друг друга. Но где-то открытые броски мазали.

Конечно, надо не сбрасывать со счетов и «Автодор»: ребята талантливые, молодые, бегут, активные, играют неплохо, ну и много забивали. А во второй половине мы стали на себя, так скажем, меньше брать, а играть в командный баскетбол. И прежде всего, конечно, от защиты и от быстрых прорывов, — цитирует Воронцевича официальный сайт «Зенита».