Центровой «Автодора» впервые за 277 матчей Единой лиги реализовал трёхочковый бросок
Вчера, 1 октября, в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ состоялся матч между «Зенитом» из Санкт‑Петербурга и саратовским «Автодором». «Зенит» победил со счётом 90:67.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
90 : 67
Автодор
Саратов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Яковлев
Примечательно, что во время игры центровой «Автодора» Артём Клименко забил первый в карьере трёхочковый — впервые за 277 матчей в лиге, что стало самой продолжительной серией ожидания до первой удачной попытки.
Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Отметим, что 31‑летний Клименко провёл на площадке 30 минут, набрал 11 очков, сделал семь подборов и отдал три результативные передачи.
