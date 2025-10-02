Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Автодора» впервые за 277 матчей Единой лиги реализовал трёхочковый бросок

Центровой «Автодора» впервые за 277 матчей Единой лиги реализовал трёхочковый бросок
Комментарии

Вчера, 1 октября, в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ состоялся матч между «Зенитом» из Санкт‑Петербурга и саратовским «Автодором». «Зенит» победил со счётом 90:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
90 : 67
Автодор
Саратов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Яковлев

Примечательно, что во время игры центровой «Автодора» Артём Клименко забил первый в карьере трёхочковый — впервые за 277 матчей в лиге, что стало самой продолжительной серией ожидания до первой удачной попытки.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Отметим, что 31‑летний Клименко провёл на площадке 30 минут, набрал 11 очков, сделал семь подборов и отдал три результативные передачи.

Сейчас читают:
В Единой лиге россиянин решительно закрыл концовку матча! Видео
В Единой лиге россиянин решительно закрыл концовку матча! Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android