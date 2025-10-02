Центровой «Автодора» впервые за 277 матчей Единой лиги реализовал трёхочковый бросок

Вчера, 1 октября, в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ состоялся матч между «Зенитом» из Санкт‑Петербурга и саратовским «Автодором». «Зенит» победил со счётом 90:67.

Примечательно, что во время игры центровой «Автодора» Артём Клименко забил первый в карьере трёхочковый — впервые за 277 матчей в лиге, что стало самой продолжительной серией ожидания до первой удачной попытки.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Отметим, что 31‑летний Клименко провёл на площадке 30 минут, набрал 11 очков, сделал семь подборов и отдал три результативные передачи.